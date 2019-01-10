В Госдуме оценили заявление украинского генерала о проходе в Азовское море

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление экс-заместителя начальника Генштаба ВС Украины генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.
В Госдуме оценили заявление украинского генерала о проходе в Азовское море
  • Reuters

«Ничего нового этот украинский отставной военный не придумал... Экс-заместитель начальника Генштаба, видимо, хотел сказать, что эти корабли будут проходить через Керченский пролив, не нарушая территориальных пограничных зон, как было в прошлый раз», — сказал депутат.

Он также отметил, что действия, о которых он говорит, всё равно идут «в нарушение тех правил по прохождению кораблей, тем более военных».

«Есть соответствующие требования и правила, которых придерживаются Россия и другие страны. Этот генерал предлагает не подчиняться требованиям договоров и при этом ещё что-то фиксировать. Это очередная глупость», — отметил Чепа.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины рассказал, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.

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