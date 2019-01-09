В Госдуме назвали голым пиаром заявление Климкина о членстве Украины в НАТО и ЕС

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Украине будет проще стать членом НАТО, чем членом ЕС.

«Самое главное, что министр иностранных дел Украины почему-то не знает регламентирующие документы работы НАТО и Евросоюза. Они действуют по очень простому принципу. Если нет территориальных споров с соседними государствами, если внутри страны нет раздора власти и не существует вооружённых конфликтов, то есть повод рассматривать данную страну как претендента на вступление в альянс или ЕС», — сказал депутат.

Он отметил, что на Украине всё ещё нет решения по ситуации в Донбассе, именно поэтому «ни один международный институт никогда не примет в свои ряды такую страну».

По его словам, все сегодняшние заявления на Украине связаны с предстоящими выборами президента страны.

«Как и многое другое, они направлены на то, чтобы поддержать падающий рейтинг Петра Порошенко и показать украинскому народу, что их всё-таки ждёт светлое будущее. Больше за этими словами нет никакой основы, просто голый пиар», — заключил Водолацкий.

Ранее Климкин заявил, что Украине будет проще стать членом НАТО, чем членом ЕС.