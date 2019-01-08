Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в течение пяти лет

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что стране не удастся вступить в Европейский союз в ближайшие пять лет.
Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в течение пяти лет
  • Reuters

Об этом он сказал в эфире программы «Завтрак с 1 + 1».

«Такая Украина, как сейчас, ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит», — цитирует министра Интерфакс-Украина.

Он также добавил, что вступление Украины в ЕС и НАТО возможно лишь в среднесрочной перспективе.

«Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два — не верьте, это ложь. Но если кто-то вам скажет, что это дело минимум на 30 лет, — тоже не верьте, опыт свидетельствует о другом», — указал он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен подготовить страну к членству в Европейском союзе и НАТО в ближайшие пять лет. В свою очередь, бывший украинский лидер Леонид Кравчук говорил, что для вступления Украины в ЕС нужно 10 лет.

Также в ноябре депутат Верховной рады, первый заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5—8 лет. Однако позднее кабмин ФРГ опроверг информацию о том, что Меркель делала подобное заявление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить