Климкин: для Украины проще стать членом НАТО, чем ЕС
- Reuters
«С НАТО это, конечно, проще (стать членом альянса. — RT), так как это фокус на реформирование сектора безопасности и обороны... Касательно Европейского союза: можете считать, что это банально, но чем лучше мы будем выполнять соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перенимать европейские стандарты, тем быстрее мы получим членство в ЕС», — сказал он.
По мнению министра, этого можно достичь в среднесрочной перспективе.
«Сколько это будет лет — или это будет десять или восемь лет, — это спекуляции, сегодня я этого сказать не могу», — добавил он.
Ранее Климкин заявил, что Украине не удастся вступить в ЕС в ближайшие пять лет.
В середине декабря украинский президент Пётр Порошенко заявлял, что собирается подготовить Украину к членству в ЕС и НАТО в ближайшие пять лет.