Чистая прибыль «Нафтогаза» в первом полугодии 2018 года сократилась на 60%

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Чистая прибыль НАК «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2018 года сократилась на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Чистая прибыль «Нафтогаза» в первом полугодии 2018 года сократилась на 60%
  • Reuters

Об этом сообщает сайт Минэкономразвития Украины.

«В первом полугодии 2018 года его чистая прибыль уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3%, то есть с 27,7 млрд гривен до 11 млрд гривен», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что существенная часть снижения данного показателя связана с увеличением убытка ПАО «Укртрансгаз», 100% акций которого принадлежит НАК.

Отмечается, что уменьшение объёмов чистой прибыли «Нафтогаза», которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля топ-100 госкомпаний Украины, стало основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата портфеля.

«По результатам шести месяцев 2018 года 100 крупнейших госкомпаний в целом получили чистую прибыль в размере 21,5 млрд гривен, что почти на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, — почти на 15,5 млрд гривен», — добавили в ведомстве.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что когда будут запущены на полную мощность газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», транзит газа через украинскую территорию прекратится и ГТС Украины ждёт демонтаж.

Преподаватель финансового университета России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Коболева.

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