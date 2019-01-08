Бывший глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией
«Действующий президент выбрал тактику обострения отношений с Россией, исходя из того, что это работает на мобилизацию тех, кто потенциально может за него проголосовать», — сказал он.
Также, по мнению Грищенко, политика действующего лидера противоречит запросу жителей Украины на поиск мирного урегулирования на юго-востоке страны.
В октябре Порошенко приказал украинским военным в Донбассе применять любое имеющееся в их распоряжении оружие в качестве ответного огня.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил заявление.