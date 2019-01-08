Бывший глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала NewsOne заявил, что президент страны Пётр Порошенко выбрал тактику обострения отношений с Россией.

«Действующий президент выбрал тактику обострения отношений с Россией, исходя из того, что это работает на мобилизацию тех, кто потенциально может за него проголосовать», — сказал он.

Также, по мнению Грищенко, политика действующего лидера противоречит запросу жителей Украины на поиск мирного урегулирования на юго-востоке страны.

В октябре Порошенко приказал украинским военным в Донбассе применять любое имеющееся в их распоряжении оружие в качестве ответного огня.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил заявление.