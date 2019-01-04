Эксперт прокомментировал слова Порошенко о выборах на Украине

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Анастасия Румянцева
Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко, который призвал кандидатов в президенты обеспечить свободные и честные выборы главы государства в стране.
Эксперт прокомментировал слова Порошенко о выборах на Украине
  • Reuters

Безпалько отметил, что такие заявления могут служить для Порошенко подстраховкой в случае неудачи. 

«2014 год — это не только год внеочередных выборов. Это год, в который избрали самого Порошенко, он может апеллировать к тому, что если сейчас он не выиграет, то эти выборы не отвечают стандартам демократии прозрачности, честности. У него есть подстраховка. Обвинить в фальсификации в случае неблагоприятного исхода», — заключил Безпалько.

Ранее Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить честные выборы. 

По словам главы государства, «высокое качество избирательного процесса» является визитной карточкой новой Украины. 

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