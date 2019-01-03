Эксперт объяснил решение Украины закрыть избирательные участки в России

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который объяснил требованиями безопасности закрытие Киевом избирательных участков на территории России.

«Решение о закрытии участков — просто вопиющее нарушение норм демократии, избирательного права и прав человека. Но за этим стоит некий геополитический расчёт. Любые контакты с Россией на Украине сейчас не одобряются. Хотя денежные поступления в страну от украинцев, работающих в России, очень существенные», — сказал он.

По мнению эксперта, «украинцы, работающие в России, видят российскую реальность и нормальное к себе отношение и понимают, что Россия не является каким-то агрессивным, нападающим государством».

«Поэтому то, как они будут голосовать, может не совпасть с интересами правящей элиты Украины. Вот этих людей и хотят отсечь от возможности участия в выборах. Что об этом кто-то подумает или скажет, неважно. Ведь всё, что делает Украина, Запад одобряет. Да, будет небольшой шум, но никакой отмены этого решения не последует. А те украинцы, которые работают в западных странах, воспринимаются, как более лояльные к действующему режиму. Мы видим здесь предвыборную борьбу, в частности. А в целом это продолжение курса на разрыв отношений с Россией любой ценой», — заключил Почта.

Ранее Климкин назвал вопрос безопасности главной причиной закрытия Киевом избирательных участков на территории России.

31 декабря стало известно, что ЦИК Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы в России.