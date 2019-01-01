Один человек погиб в результате пожара в Риге
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).
Отмечается, что возгорание возникло в квартире пятиэтажного дома в рижском микрорайоне Плявниеки в новогоднюю ночь.
«Один человек погиб, шестеро пострадали. Причины возгорания выясняются», — сказал представитель ведомства.
Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжёлое, одного — средней тяжести.
Ранее стало известно, что семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Оренбургской области.