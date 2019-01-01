Один человек погиб в результате пожара в Риге

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Один человек погиб и шестеро пострадали в результате пожара в квартире в Риге.
Один человек погиб в результате пожара в Риге
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

Отмечается, что возгорание возникло в квартире пятиэтажного дома в рижском микрорайоне Плявниеки в новогоднюю ночь.

«Один человек погиб, шестеро пострадали. Причины возгорания выясняются», — сказал представитель ведомства.

Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжёлое, одного — средней тяжести.

Ранее стало известно, что семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Оренбургской области.

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