Один человек погиб в результате пожара в Риге

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате пожара в квартире в Риге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

Отмечается, что возгорание возникло в квартире пятиэтажного дома в рижском микрорайоне Плявниеки в новогоднюю ночь.

«Один человек погиб, шестеро пострадали. Причины возгорания выясняются», — сказал представитель ведомства.

Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжёлое, одного — средней тяжести.

Ранее стало известно, что семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Оренбургской области.