Семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Оренбургской области

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Пожар произошёл в жилом доме в городе Орске Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-cлужбе ГУ МЧС по региону. В результате инцидента погибли семь человек.

Уточняется, что сообщение о пожаре в жилом доме в Орске по улице Салтыкова-Щедрина поступило в 05:57 мск.

«Было установлено, что происходит горение жилого дома...Обнаружены тела семи погибших, среди них, предположительно, есть дети», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что в результате пожара в одном из жилых домов Хабаровска погибли три человека.

В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре.

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