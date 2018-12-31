Депутата Рады возмутили нормы питания для граждан Украины

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Украинский депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради нового транша от МВФ.
Депутата Рады возмутили нормы питания для граждан Украины
  • © Tarasov/ZUMAPRESS.com
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По словам парламентария, Министерство социальной политики сократило нормы потребления ряда продуктов более чем в два раза.

«Раньше норма хлеба равнялась 250 граммам, а теперь — 100 граммам. Прямо как в блокадном Ленинграде!» — сказал депутат.

Рабинович отметил, что, в соответствии с постановлением правительства, изменится норма потребления животных жиров и кондитерских изделий.

По его мнению, украинские власти готовы «посадить народ на сухой паёк ради собственной выгоды».

Ранее Рабинович заявлял, что нужно прекратить брать кредиты МВФ и выгнать организацию с Украины.

Эксперт Константин Ордов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рост внешнего долга Украины за время сотрудничества с фондом.

В середине декабря в МВФ утвердили программу помощи для Украины на сумму в $3,9 млрд. 

В декабре прошлого года на Украине впервые за 18 лет изменили нормы питания

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