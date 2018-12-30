В ДНР заявили, что украинские силовики ведут авиаразведку под Горловкой

Короткая ссылка
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики в нарушение Минских соглашений ведут авиаразведку на Горловском направлении.
В ДНР заявили, что украинские силовики ведут авиаразведку под Горловкой
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки зафиксированы полёты БПЛА противника на Горловском направлении. Отмечу, что факт использования летательных аппаратов является прямым нарушением Минских соглашений», — приводит РИА Новости слова Безсонова.

Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли пригород Донецка, а также южные районы республики.

Ранее в самопровозглашённой ЛНР заявили о нарушении ВСУ «новогоднего» перемирия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить