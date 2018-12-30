В ДНР заявили, что украинские силовики ведут авиаразведку под Горловкой

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики в нарушение Минских соглашений ведут авиаразведку на Горловском направлении.

РИА Новости

«За прошедшие сутки зафиксированы полёты БПЛА противника на Горловском направлении. Отмечу, что факт использования летательных аппаратов является прямым нарушением Минских соглашений», — приводит РИА Новости слова Безсонова. Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли пригород Донецка, а также южные районы республики. Ранее в самопровозглашённой ЛНР заявили о нарушении ВСУ «новогоднего» перемирия.