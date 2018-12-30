В ДНР заявили, что украинские силовики ведут авиаразведку под Горловкой
- РИА Новости
«За прошедшие сутки зафиксированы полёты БПЛА противника на Горловском направлении. Отмечу, что факт использования летательных аппаратов является прямым нарушением Минских соглашений», — приводит РИА Новости слова Безсонова.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли пригород Донецка, а также южные районы республики.
Ранее в самопровозглашённой ЛНР заявили о нарушении ВСУ «новогоднего» перемирия.