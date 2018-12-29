В ЛНР заявили о нарушении ВСУ «новогоднего» перемирия
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«В 16.20 мск был открыт огонь из гранатомётов и стрелкового оружия по позициям Народной милиции ЛНР с направления населённого пункта Новотошковского по району населённого пункта Донецкий», — сообщили в СЦКК.
Ранее в ДНР также обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия.