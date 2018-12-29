В ЛНР заявили о нарушении ВСУ «новогоднего» перемирия

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие нарушили «новогоднее» перемирие в Донбассе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«В 16.20 мск был открыт огонь из гранатомётов и стрелкового оружия по позициям Народной милиции ЛНР с направления населённого пункта Новотошковского по району населённого пункта Донецкий», — сообщили в СЦКК.

Ранее в ДНР также обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия.