В Минэнерго прокомментировали запрет на поставку украинских турбин в Россию
- РИА Новости
«Запрет на поставку турбин украинского производства не только не отразиться на планах по строительству ТЭС в Российской Федерации, но и создаст благоприятные экономические условия для отечественных производителей газовых турбин», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.
Москва запретила импорт более 50 наименований украинских товаров. В список включены турбины (за исключением турбин для гражданских воздушных судов).
Подробнее — в материале RT.