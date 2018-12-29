В Минэнерго прокомментировали запрет на поставку украинских турбин в Россию

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В пресс-службе Минэнерго сообщили, что запрет на поставку в Россию газовых турбин производства Украины не повлияет на планы строительства теплоэлектростанций в стране.
В Минэнерго прокомментировали запрет на поставку украинских турбин в Россию
  • РИА Новости

«Запрет на поставку турбин украинского производства не только не отразиться на планах по строительству ТЭС в Российской Федерации, но и создаст благоприятные экономические условия для отечественных производителей газовых турбин», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.

Москва запретила импорт более 50 наименований украинских товаров. В список включены турбины (за исключением турбин для гражданских воздушных судов).

Подробнее — в материале RT.

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