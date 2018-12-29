Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров

Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины. Согласно документу, под запрет, в частности, попали пшеница, пиво и подсолнечное масло.

В список также включены турбины (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), трансформаторы, гравий, щебень, известняк, мебель и ряд видов оборудования, в том числе для производства хлеба.

Также запрещён ввоз консервированных овощей, хлеба, шоколада, вина, кондитерских изделий, готовой или консервированной рыбы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал решение ввести запрет на ряд украинских товаров.

Ранее санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт».

Всего список санкций России в отношении Украины расширен более чем на 200 физлиц и организаций.