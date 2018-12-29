Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров
- РИА Новости
В список также включены турбины (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), трансформаторы, гравий, щебень, известняк, мебель и ряд видов оборудования, в том числе для производства хлеба.
Также запрещён ввоз консервированных овощей, хлеба, шоколада, вина, кондитерских изделий, готовой или консервированной рыбы.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал решение ввести запрет на ряд украинских товаров.
Ранее санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт».
Всего список санкций России в отношении Украины расширен более чем на 200 физлиц и организаций.