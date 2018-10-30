Эксперт оценил заявление Тимошенко о референдуме по вступлению в НАТО

Экономист, политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о необходимости провести всеукраинский референдум по вступлению страны в НАТО.

«Тимошенко активно включилась в предвыборную кампанию. Она пытается говорить то, что, по её мнению, будет интересно публике. При этом она не говорит о конечном результате, а просто предлагает вынести вопрос на референдум. Речь о том, что такие вопросы надо выносить на референдум, шла ещё лет десять назад. Тимошенко просто «собирает» всё, что будет рад слышать её потенциальный избиратель. Подобные заявления — просто часть её предвыборной кампании», — сказал он.

В ходе своего выступления Тимошенко рассказала о намерении создать «военный кабинет», фонд восстановления Донбасса, а также пообещала президенту Украины Петру Порошенко проявить «нулевую терпимость к коррупции».

Эксперт отметил, что Тимошенко не реализует свои предвыборные обещания, даже если займёт пост президента.

«Можно гарантированно ожидать невыполнения всех предвыборных обещаний кандидатов в президенты. Каждый из них будет обещать сейчас всё что угодно. Тем более Пётр Алексеевич показал удивительный пример неисполнения предвыборных обещаний. Всё, что он обещал, не выполнено, а то, что было выполнено, нельзя ставить ему в заслугу», — заявил он.

Ранее стало известно, что Тимошенко предложила вынести вопрос о членстве в НАТО на референдум.