Украинские пограничники на учениях отразили атаку с Азовского моря

Украинские пограничники провели учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, который пытался захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные также выполнили учебные стрельбы из стрелкового, группового оружия и вооружения боевых машин в дневных и ночных условиях.

Ранее капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков предложил пригласить корабли НАТО для проведения совместных манёвров в Азовском море.