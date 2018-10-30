Украинские пограничники на учениях отразили атаку с Азовского моря
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«Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, который пытался захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военные также выполнили учебные стрельбы из стрелкового, группового оружия и вооружения боевых машин в дневных и ночных условиях.
Ранее капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков предложил пригласить корабли НАТО для проведения совместных манёвров в Азовском море.