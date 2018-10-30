Украинские пограничники на учениях отразили атаку с Азовского моря

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Украинские пограничники провели учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Украинские пограничники на учениях отразили атаку с Азовского моря
  • ©dpsu.gov.ua

«Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, который пытался захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные также выполнили учебные стрельбы из стрелкового, группового оружия и вооружения боевых машин в дневных и ночных условиях.

Ранее капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков предложил пригласить корабли НАТО для проведения совместных манёвров в Азовском море.

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