Эксперт оценил последствия возможной денонсации договора об Азовском море

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Полина Полетаева
Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта прокомментировал RT слова заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль, которая заявила, что Киев «ничего не получит» в случае денонсации договора с Россией о совместном использовании Азовского моря.
Эксперт оценил последствия возможной денонсации договора об Азовском море
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«На эмоциональной волне уже не раз звучали призывы разорвать этот договор, но с рациональной и международно-правовой точек зрения полномочия Украины в Азовском море в таком случае становятся непонятными, они просто исчезают. Россия сохраняет существующие по этому морю полномочия, а Украина теряет. В связи с этим Украина утрачивает возможность (в разумных масштабах) вести рыболовство и осуществлять судоходство, и очень многое повисает в воздухе. Разорвать международное соглашение легко, а вот достичь его очень сложно… К счастью, на Украине есть как безумные, так и разумные головы», — сказал он.

Эксперт уверен, что внимание к этой теме связано с попытками Украины привлечь к решению вопроса США.

«Делается это для обострения отношений с Россией, провоцирования конфликта с ней. Для привлечения Евросоюза, НАТО, американцев. Украина, к сожалению, выступает инструментом сдерживания России», — заключил он. 

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль выступила против денонсации договора об Азовском море

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