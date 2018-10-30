Эксперт оценил последствия возможной денонсации договора об Азовском море
- @theministryofdefence.ua
«На эмоциональной волне уже не раз звучали призывы разорвать этот договор, но с рациональной и международно-правовой точек зрения полномочия Украины в Азовском море в таком случае становятся непонятными, они просто исчезают. Россия сохраняет существующие по этому морю полномочия, а Украина теряет. В связи с этим Украина утрачивает возможность (в разумных масштабах) вести рыболовство и осуществлять судоходство, и очень многое повисает в воздухе. Разорвать международное соглашение легко, а вот достичь его очень сложно… К счастью, на Украине есть как безумные, так и разумные головы», — сказал он.
Эксперт уверен, что внимание к этой теме связано с попытками Украины привлечь к решению вопроса США.
«Делается это для обострения отношений с Россией, провоцирования конфликта с ней. Для привлечения Евросоюза, НАТО, американцев. Украина, к сожалению, выступает инструментом сдерживания России», — заключил он.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль выступила против денонсации договора об Азовском море.