В ОБСЕ обеспокоены досудебным содержанием Вышинского под стражей
- РИА Новости
«Я надеюсь, что досудебное задержание под стражей Кирилла Вышинского больше не будет продлено и завершится 4 ноября 2018 года», — приводит пресс-служба ОБСЕ слова Дезира.
Также он призвал украинские власти ускорить расследование дела Вышинского.
Ранее Херсонский апелляционный суд оставил под стражей до 4 ноября руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала дело Вышинского репрессией со стороны властей Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва по-прежнему требует от Киева немедленного освобождения Вышинского.