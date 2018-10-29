В ОБСЕ обеспокоены досудебным содержанием Вышинского под стражей

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил серьёзную обеспокоенность в связи с длительным досудебным содержанием под стражей руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Я надеюсь, что досудебное задержание под стражей Кирилла Вышинского больше не будет продлено и завершится 4 ноября 2018 года», — приводит пресс-служба ОБСЕ слова Дезира.

Также он призвал украинские власти ускорить расследование дела Вышинского.

Ранее Херсонский апелляционный суд оставил под стражей до 4 ноября руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала дело Вышинского репрессией со стороны властей Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва по-прежнему требует от Киева немедленного освобождения Вышинского.