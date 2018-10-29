Лукашенко назвал идеологию Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Белорусским республиканским союзом молодёжи (БРСМ) заявил, что справедливость является той идеологией, которой должны придерживаться власти.
Лукашенко назвал идеологию Белоруссии
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Люди требуют справедливости. Вот наша идеология, которой мы должны придерживаться... Запрос на справедливость не только в России. У нас всегда был», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что власти Белоруссии проводят «более мягкую, спокойную, нацеленную на справедливость» политику.

Также он отметил, что «государство делает всё для сохранения мира и спокойствия».

Ранее Лукашенко призвал молодёжь Белоруссии и России не уезжать на Запад.

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