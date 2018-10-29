Лукашенко назвал идеологию Белоруссии
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«Люди требуют справедливости. Вот наша идеология, которой мы должны придерживаться... Запрос на справедливость не только в России. У нас всегда был», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что власти Белоруссии проводят «более мягкую, спокойную, нацеленную на справедливость» политику.
Также он отметил, что «государство делает всё для сохранения мира и спокойствия».
Ранее Лукашенко призвал молодёжь Белоруссии и России не уезжать на Запад.