Лукашенко призвал молодёжь Белоруссии и России не уезжать на Запад

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости того, чтобы белорусская и российская молодёжь училась на территории Союзного государства, а не уезжала в страны Запада.
Лукашенко призвал молодёжь Белоруссии и России не уезжать на Запад
  • Reuters

«Мы должны делать всё, чтобы наша молодёжь — Белоруссии и России — смотрела друг на друга прежде всего, а не так, как порой бывает: россияне смотрят через Беларусь дальше на Запад, и белорусы… Около 50 человек белорусов поступают в российские вузы, учатся в России, а на Запад уехали две тысячи для того, чтобы получить образование», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы молодые россияне и белорусы учились в своих странах.

«Закрыться не можем, это дело каждого», — уточнил Лукашенко.

Он добавил, что хотелось бы, чтобы больше белорусов учились в России и побольше россиян — в Белоруссии.

Ранее Лукашенко отменил ограничения на продажу алкоголя ночью.

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