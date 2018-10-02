Лукашенко отменил ограничения на продажу алкоголя ночью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя в ночное время.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию президента.

«Ознакомившись с представленной ему информацией, президент постановил в течение суток отменить эти непродуманные решения», — говорится в сообщении.

Ранее было решено ограничить продажу алкоголя в ночное время с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее предложила повысить возраст продажи алкоголя. Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с телеканалом «360» оценил предложение.