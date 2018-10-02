Лукашенко отменил ограничения на продажу алкоголя ночью

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя в ночное время.
Лукашенко отменил ограничения на продажу алкоголя ночью
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию президента.

«Ознакомившись с представленной ему информацией, президент постановил в течение суток отменить эти непродуманные решения», — говорится в сообщении.

Ранее было решено ограничить продажу алкоголя в ночное время с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. 

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее предложила повысить возраст продажи алкоголя. Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с телеканалом «360» оценил предложение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить