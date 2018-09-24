В Госдуме оценили предложение повысить возраст продажи алкоголя

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Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с телеканалом «360» оценил предложение вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой о повышении возрастного ценза продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
В Госдуме оценили предложение повысить возраст продажи алкоголя
  • © pixabay.com

«Главное, не нанести резкий ущерб. Любые действия государства, которые направлены на уменьшение вреда населению, поддерживаю. Это снизит объём продаж. Идёт пропаганда физкультуры, и мы этим занимаемся», — заявил он.

По словам депутата, новые меры должны быть эффективными не только для здоровья, но и для экономики.

Ранее заместитель председателя Всероссийского союза студентов России Михаил Гусев в беседе с m24 оценил предложение Голиковой.

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