В Госдуме оценили предложение повысить возраст продажи алкоголя
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«Главное, не нанести резкий ущерб. Любые действия государства, которые направлены на уменьшение вреда населению, поддерживаю. Это снизит объём продаж. Идёт пропаганда физкультуры, и мы этим занимаемся», — заявил он.
По словам депутата, новые меры должны быть эффективными не только для здоровья, но и для экономики.
Ранее заместитель председателя Всероссийского союза студентов России Михаил Гусев в беседе с m24 оценил предложение Голиковой.