Гройсман назвал неизбежным разделение «Нафтогаза»

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неизбежным разделение «Нафтогаза» на две компании.
Гройсман назвал неизбежным разделение «Нафтогаза»
  • РИА Новости

«В любом случае разъединение «Нафтогаза» неизбежно, это предусматривает европейское законодательство: добыча газа — с одной стороны, а транспортировка и хранение — с другой. Таково требование Европейского союза, и если мы хотим стать единственной частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг», — заявил Гройсман в интервью «Укринформ».

При этом он отметил, что вопрос заключается в том, каким именно способом это будет сделано.

Ранее глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что компания «Нафтогаз» будет ликвидирована после выплаты Россией долгов по решению Стокгольмского арбитража. Она отметила, что после ликвидации компании жители Украины будут получать газ непосредственно от государственного предприятия «Укргазвыдобування», что позволит преодолеть коррупцию и снизить тарифы по меньшей мере вдвое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить