Тимошенко рассказала, когда будет ликвидирован «Нафтогаз»

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что компания «Нафтогаз» будет ликвидирована после выплаты Россией долгов по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Нафтогаз» как юридическое лицо, а не как посредник на рынке газа будет действовать до тех пор, пока Россия не выплатит последнюю копейку, которую задолжала», — сказала Тимошенко.

Она также отметила, что после ликвидации компании жители Украины будут получать газ непосредственно от государственного предприятия «Укргазвыдобування», что позволит преодолеть коррупцию и снизить тарифы по меньшей мере вдвое.

Ранее Тимошенко заявила о намерении ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на президентских выборах.