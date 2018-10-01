Тимошенко рассказала, когда будет ликвидирован «Нафтогаз»
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Нафтогаз» как юридическое лицо, а не как посредник на рынке газа будет действовать до тех пор, пока Россия не выплатит последнюю копейку, которую задолжала», — сказала Тимошенко.
Она также отметила, что после ликвидации компании жители Украины будут получать газ непосредственно от государственного предприятия «Укргазвыдобування», что позволит преодолеть коррупцию и снизить тарифы по меньшей мере вдвое.
Ранее Тимошенко заявила о намерении ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на президентских выборах.