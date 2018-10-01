Тимошенко рассказала, когда будет ликвидирован «Нафтогаз»

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Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что компания «Нафтогаз» будет ликвидирована после выплаты Россией долгов по решению Стокгольмского арбитража.
Тимошенко рассказала, когда будет ликвидирован «Нафтогаз»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Нафтогаз» как юридическое лицо, а не как посредник на рынке газа будет действовать до тех пор, пока Россия не выплатит последнюю копейку, которую задолжала», — сказала Тимошенко.

Она также отметила, что после ликвидации компании жители Украины будут получать газ непосредственно от государственного предприятия «Укргазвыдобування», что позволит преодолеть коррупцию и снизить тарифы по меньшей мере вдвое. 

Ранее Тимошенко заявила о намерении ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на президентских выборах.

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