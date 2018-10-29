Эксперт прокомментировал промежуточные итоги выборов в Грузии

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал в беседе с RT предварительные итоги президентских выборов в Грузии.

Согласно им, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», набирает 38,6% голосов, а кандидат от объединённой оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе, бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили, занимает второе место с результатом 37,75%.

«Второй тур выборов — полная неожиданность. Предполагалось, что у представителя «Грузинской мечты» было больше шансов. С другой стороны, нужно понимать, что на самом деле борьба идёт с президентской оппозицией. Она после парламентской реформы в Грузии является малозначительной. Скорее, это просто противостояние между основными группировками. В принципе, это попытка Саакашвили вернуться на политическое поле. На этом фоне второй тур и победа на выборах могли бы серьёзно укрепить его позицию», — отметил Абзалов.

Как добавил эксперт, поскольку два кандидата по голосам находятся очень близко друг к другу, важна мобилизация избирателей.

«Во втором туре важным фактором будет мобилизация избирателей и кооперация. Для людей, которые стоят за этими кандидатами, решается вопрос их политического будущего. Многое будет зависеть и от социально-экономической ситуации. Ещё важнейшим фактором является то, какие будут внешние игроки и кого они будут поддерживать», — заключил Абзалов.

Ранее стало известно, что Зурабишвили и Вашадзе проходят во второй тур президентских выборов в Грузии. Как уточняется, второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не набирает более 50% голосов.