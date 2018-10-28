В ЛНР заявили о переброске ВСУ «Уралов» и БТР к линии соприкосновения

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие перебросили к линии соприкосновения три автомобиля «Урал» и два бронетранспортёра (БТР).
В ЛНР заявили о переброске ВСУ «Уралов» и БТР к линии соприкосновения
  • © ministryofdefenceua / Flickr

«В частности, в зону ответственности 59-й мотопехотной бригады в район населённого пункта Валуйское прибыла колонна техники в составе трёх грузовых автомобилей типа «Урал» и двух БТР-80», — цитирует его Луганский информационный центр.

По словам Марочко, таким образом киевские силовики продолжают дестабилизировать обстановку в регионе.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ зафиксировала в Донбассе более 6,6 тыс. нарушений режима прекращения огня за неделю. 

Также стало известно, что более 180 мирных жителей погибли и были ранены в 2018 году в результате конфликта на юго-востоке Украины.

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