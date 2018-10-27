На Украине заявили о неэффективности санкций против России
«Инструмент санкций против России является абсолютно неэффективным, мы смотрим на это уже четыре года», — заявил он.
По его словам, из-за санкций «страдает как Россия, так и ровным счётом Евросоюз».
«И тут очень подходит «закон сохранения энергии», то есть если Евросоюз где-то теряет (вводя антироссийские санкции), то ему нужно где-то находить», — сказал политик.
Он отметил, что ограничения, «которые так выпрашивает Украина», приводят к тому, что страна «теряет в два раза больше».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях в связи с действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.