На Украине заявили о неэффективности санкций против России

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Глава исполкома украинской партии «Основа», бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Полочанинов назвал абсолютно неэффективными санкции против России. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

«Инструмент санкций против России является абсолютно неэффективным, мы смотрим на это уже четыре года», — заявил он.

По его словам, из-за санкций «страдает как Россия, так и ровным счётом Евросоюз».

«И тут очень подходит «закон сохранения энергии», то есть если Евросоюз где-то теряет (вводя антироссийские санкции), то ему нужно где-то находить», — сказал политик.

Он отметил, что ограничения, «которые так выпрашивает Украина», приводят к тому, что страна «теряет в два раза больше».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях в связи с действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.

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