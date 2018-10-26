Эксперт прокомментировал призыв не говорить на русском языке на форуме в Белоруссии

Политолог Иван Аркатов в беседе с Inforeactor прокомментировал призыв украинского вице-премьера Геннадия Зубко к участникам Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле не использовать на этой встрече русский язык.

«Они стараются акцентировать на себе внимание популистскими заявлениями. А когда дело доходит до реальных действий и конструктивного подхода к делу, представители Киева показывают своё настоящее непрофессиональное лицо», — сказал эксперт.

По его словам, подобные заявления делаются лишь для привлечения внимания.

Со своей стороны, политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН заявил, что считает такие призывы бессмысленными.

«Мне кажется, что язык — та вещь, инициатива в которой должна проявляться со стороны самих его носителей. Граждане должны сами выбирать, на каком языке им общаться», — полагает он.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT прокомментировал призыв Зубко.