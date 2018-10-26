Эксперт прокомментировал призыв депутата Рады не разрывать соглашение по Азовскому морю

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Марианна Чурсина
Политолог Владимир Джаралла прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Украины, члена фракции «Блок Петра Порошенко» Вадима Денисенко о том, что властям страны не нужно разрывать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря.
Эксперт прокомментировал призыв депутата Рады не разрывать соглашение по Азовскому морю
  • © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Эксперт напомнил, что данный договор, как и любой юридический документ, регулирует отношения между странами и создаёт фундамент для целого ряда других соглашений.

«Отказ от него обрушивает всю эту конструкцию и создаёт правовой вакуум… Понятно, что в такой ситуации Украина в очередной раз окажется в роли проигравшего, потому что у неё с юридической, экономической и военной точек зрения, как в последнее время стало заметно, практически никаких аргументов для усиления своих позиций нет. Добрая воля России — это ключ к тому, что Азовское море пока что не превратилось в зону конфликта. Тем не менее точка напряжения уже возникла», — отметил он.

При этом Джаралла предположил, что напряжённость в регионе, вероятно, выгодна и западным партнёрам Украины.

Эксперт также добавил, что заявление Денисенко подтверждает «непопулярность» украинского лидера Петра Порошенко, поскольку «многие уже устают» от его «несамостоятельности» и стараются «руководствоваться здравым смыслом».

Ранее в Раде призвали не разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю.

25 октября Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю.

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