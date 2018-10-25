Украина обратилась в МУС из-за призыва крымчан в армию России

Украина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в связи с тем, что Россия якобы незаконно призывает жителей Крыма в армию.

Об этом сообщает УНИАН.

«Информационное уведомление в Международный уголовный суд, которое было направлено прокуратурой Автономной Республики Крым с ведущими и авторитетными правозащитными организациями Украины, содержит в себе ряд фактов этого преступления, что подтверждается доказательствами», — заявила прокурор прокуратуры так называемой Автономной Республики Крым Елизавета Дзигора.

Отмечается, что речь идёт примерно о 12 тыс. случаев призыва крымчан на службу в российскую армию.

Ранее в Верховной раде предложили «переименовать» Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.