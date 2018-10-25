Генпрокуратура Украины направила в суд дело против Жириновского
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Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Андрея Лысенко.
«Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы России, обвиняемых в финансировании терроризма. Среди них — Жириновский», — рассказал он.
Лысенко рассказал, что Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования.
В конце сентября СБУ вызвала Жириновского на допрос. Шевченковский районный суд Киева тогда же разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении Жириновского и ещё двух депутатов Госдумы.