Генпрокуратура Украины направила в суд дело против Жириновского

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Генпрокуратура Украины направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении председателей комитетов Госдумы России, в частности Владимира Жириновского.
Генпрокуратура Украины направила в суд дело против Жириновского
  • © State Duma Press Service
  • globallookpress.com

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Андрея Лысенко.

«Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы России, обвиняемых в финансировании терроризма. Среди них — Жириновский», — рассказал он.

Лысенко рассказал, что Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования.

В конце сентября СБУ вызвала Жириновского на допрос. Шевченковский районный суд Киева тогда же разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении Жириновского и ещё двух депутатов Госдумы.

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