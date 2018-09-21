Суд в Киеве разрешил расследовать дело против Жириновского
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«Шевченковский районный суд Киева 18.09.2018 удовлетворил ходатайство стороны обвинения и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении подозреваемого В. Жириновского и двух депутатов Государственной думы России», — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что их подозревают в финансировании терроризма, так как, по версии следствия, Жириновский в марте — апреле 2014 года в Москве создал группу, которая занималась материальным обеспечением самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
Дело возбуждено по статье «Финансирование терроризма».
В августе 2017 года Жириновский назвал идиотским обвинение в финансировании терроризма.