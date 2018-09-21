Суд в Киеве разрешил расследовать дело против Жириновского

Короткая ссылка
Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и ещё двух депутатов Госдумы России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
Суд в Киеве разрешил расследовать дело против Жириновского
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Шевченковский районный суд Киева 18.09.2018 удовлетворил ходатайство стороны обвинения и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении подозреваемого В. Жириновского и двух депутатов Государственной думы России», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что их подозревают в финансировании терроризма, так как, по версии следствия, Жириновский в марте — апреле 2014 года в Москве создал группу, которая занималась материальным обеспечением самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Дело возбуждено по статье «Финансирование терроризма».

В августе 2017 года Жириновский назвал идиотским обвинение в финансировании терроризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить