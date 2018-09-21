Суд в Киеве разрешил расследовать дело против Жириновского

Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и ещё двух депутатов Госдумы России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

«Шевченковский районный суд Киева 18.09.2018 удовлетворил ходатайство стороны обвинения и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении подозреваемого В. Жириновского и двух депутатов Государственной думы России», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что их подозревают в финансировании терроризма, так как, по версии следствия, Жириновский в марте — апреле 2014 года в Москве создал группу, которая занималась материальным обеспечением самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Дело возбуждено по статье «Финансирование терроризма».

В августе 2017 года Жириновский назвал идиотским обвинение в финансировании терроризма.