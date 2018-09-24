СБУ вызвала на допрос Жириновского

Короткая ссылка
Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Госдумы России, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующую повестку обнародовало официальное правительственное издание «Урядовый курьер».
СБУ вызвала на допрос Жириновского
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский вызывается на 9:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБУ», — приводит УНН сообщение.

Как отмечается, политика ждут в ведомстве для предъявления обвинения и допроса в качестве подозреваемого.

21 сентября суд в Киеве разрешил проведение специального досудебного расследования против Жириновского и ещё двух депутатов Госдумы за поддержку самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить