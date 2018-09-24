СБУ вызвала на допрос Жириновского
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- РИА Новости
«Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский вызывается на 9:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБУ», — приводит УНН сообщение.
Как отмечается, политика ждут в ведомстве для предъявления обвинения и допроса в качестве подозреваемого.
21 сентября суд в Киеве разрешил проведение специального досудебного расследования против Жириновского и ещё двух депутатов Госдумы за поддержку самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.