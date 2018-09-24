СБУ вызвала на допрос Жириновского

Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Госдумы России, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующую повестку обнародовало официальное правительственное издание «Урядовый курьер».

«Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский вызывается на 9:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБУ», — приводит УНН сообщение.

Как отмечается, политика ждут в ведомстве для предъявления обвинения и допроса в качестве подозреваемого.

21 сентября суд в Киеве разрешил проведение специального досудебного расследования против Жириновского и ещё двух депутатов Госдумы за поддержку самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.