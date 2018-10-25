На Украине неизвестные обклеили портретами Сталина храм УПЦ МП
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Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.
«Неизвестные обклеили стены храма Святого Князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, открытками с изображением Сталина и надписями «Сталинский патриархат», — говорится в сообщении.
В ночь на 3 февраля во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира УПЦ МП.
Архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ МП Филарет заявил, что причиной ночного пожара в церкви стал поджог.