На Украине неизвестные обклеили портретами Сталина храм УПЦ МП

Короткая ссылка
Во Львовской области неизвестные обклеили портретами Иосифа Сталина стены храма Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
На Украине неизвестные обклеили портретами Сталина храм УПЦ МП
  • ©upc.lviv.ua/

Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.

«Неизвестные обклеили стены храма Святого Князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, открытками с изображением Сталина и надписями «Сталинский патриархат», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 февраля во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира УПЦ МП.

Архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ МП Филарет заявил, что причиной ночного пожара в церкви стал поджог.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить