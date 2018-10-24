Андреевскую церковь собираются превратить в «посольство» Вселенского патриархата
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Об этом сообщает УНИАН.
«Это было принятое решение Константинополя — создать ставропигиальную, то есть напрямую подчинённую вселенскому патриарху, структуру для взаимодействия с церковью, государством, обществом. То есть, по сути, это церковное посольство», — сказал он.
Ранее депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве.
Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент в беседе с RT прокомментировал передачу Андреевской церкви.