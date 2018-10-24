Андреевскую церковь собираются превратить в «посольство» Вселенского патриархата

Пресс-секретарь раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря сообщил, что Андреевская церковь станет «церковным посольством» Вселенского патриархата на Украине.

Об этом сообщает УНИАН.

«Это было принятое решение Константинополя — создать ставропигиальную, то есть напрямую подчинённую вселенскому патриарху, структуру для взаимодействия с церковью, государством, обществом. То есть, по сути, это церковное посольство», — сказал он.

Ранее депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве.

Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент в беседе с RT прокомментировал передачу Андреевской церкви.