Андреевскую церковь собираются превратить в «посольство» Вселенского патриархата

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Пресс-секретарь раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря сообщил, что Андреевская церковь станет «церковным посольством» Вселенского патриархата на Украине.
Андреевскую церковь собираются превратить в «посольство» Вселенского патриархата
  • ©Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Об этом сообщает УНИАН.

«Это было принятое решение Константинополя — создать ставропигиальную, то есть напрямую подчинённую вселенскому патриарху, структуру для взаимодействия с церковью, государством, обществом. То есть, по сути, это церковное посольство», — сказал он.

Ранее депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве.

Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент в беседе с RT прокомментировал передачу Андреевской церкви.

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