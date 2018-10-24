Эксперт оценил возможный рост тарифов на тепло из-за подорожания газа на Украине

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление министра социальной политики Украины Андрея Ревы о том, что тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти на Украине примерно на 16% в результате подорожания газа.
Эксперт оценил возможный рост тарифов на тепло из-за подорожания газа на Украине
  • © pixabay.com

«Украинские власти отказываются от российского газа, от взаимодействия с Россией в топливной сфере. Готовы покупать дорогой газ, чтобы, как они утверждают, добиться энергетической независимости от России. Такого рода их идеи ложатся тяжким бременем на население Украины. Из-за этих идиотских политических амбиций, из-за того, что они подчиняются диктату американцев, желающих сбывать свой сжиженный газ, более дорогой в Европе, из-за повышения цен на газ будет дорожать всё — и тепло и вода», — отметил Светов.

По его словам, те украинцы, которые не смогут платить, будут вынуждены вообще отказываться от использования газа.

«А те, кто будет платить, будут обеспечивать амбиции господина Порошенко и его окружения. Сейчас люди вышли на митинги. Может быть, это кратковременный всплеск, но наверняка на президентских выборах Порошенко это припомнят», — заключил Светов.

Ранее на Украине оценили рост тарифов на тепло и горячую воду из-за подорожания газа.

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