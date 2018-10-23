В ЕС заявили, что Украина может стать важнейшим газовым рынком региона

Украина имеет огромный потенциал для того, чтобы стать одним из важнейших газовых рынков в регионе, заявил первый советник и руководитель операционного отдела представительства ЕС на Украине Йоханнес Бауэр.

«Украина является одним из ключевых транзитных путей в Европейский союз и имеет огромный потенциал для того, чтобы стать одним из важнейших газовых рынков в регионе», — цитирует УНН Бауэра.

Он отметил, что Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в Евросоюз.

«Постепенное вовлечение Украины в энергетический рынок ЕС является ключевым элементом успешной внешней энергетической политики ЕС», — добавил он.

Ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что объём транзита российского газа в ЕС через Украину должен быть «существенным».

В начале сентября украинский депутат Сергей Тарута рассказал, что Украина обладает «колоссальными запасами газа».

Как подчёркивал парламентарий, Украина занимает третье место в Европе по объёмам запасов природного газа.