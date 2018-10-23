В ЕС заявили, что Украина может стать важнейшим газовым рынком региона

Короткая ссылка
Украина имеет огромный потенциал для того, чтобы стать одним из важнейших газовых рынков в регионе, заявил первый советник и руководитель операционного отдела представительства ЕС на Украине Йоханнес Бауэр.
В ЕС заявили, что Украина может стать важнейшим газовым рынком региона
  • © CHROMORANGE
  • globallookpress.com

«Украина является одним из ключевых транзитных путей в Европейский союз и имеет огромный потенциал для того, чтобы стать одним из важнейших газовых рынков в регионе», — цитирует УНН Бауэра.

Он отметил, что Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в Евросоюз.

«Постепенное вовлечение Украины в энергетический рынок ЕС является ключевым элементом успешной внешней энергетической политики ЕС», — добавил он.

Ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что объём транзита российского газа в ЕС через Украину должен быть «существенным»

В начале сентября украинский депутат Сергей Тарута рассказал, что Украина обладает «колоссальными запасами газа».

Как подчёркивал парламентарий, Украина занимает третье место в Европе по объёмам запасов природного газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить