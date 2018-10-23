В ЕС заявили, что Украина может стать важнейшим газовым рынком региона
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«Украина является одним из ключевых транзитных путей в Европейский союз и имеет огромный потенциал для того, чтобы стать одним из важнейших газовых рынков в регионе», — цитирует УНН Бауэра.
Он отметил, что Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в Евросоюз.
«Постепенное вовлечение Украины в энергетический рынок ЕС является ключевым элементом успешной внешней энергетической политики ЕС», — добавил он.
Ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что объём транзита российского газа в ЕС через Украину должен быть «существенным».
В начале сентября украинский депутат Сергей Тарута рассказал, что Украина обладает «колоссальными запасами газа».
Как подчёркивал парламентарий, Украина занимает третье место в Европе по объёмам запасов природного газа.