Альтмайер: транзит газа через Украину должен быть «существенным»

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Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что объём транзита российского газа в ЕС через Украину после окончания текущего транзитного контракта должен быть «существенным», сообщает РИА Новости.
Альтмайер: транзит газа через Украину должен быть «существенным»
  • РИА Новости

«Существенный транзит газа (через Украину. — RT) должен быть гарантирован даже после истечения нынешнего соглашения и независимо от момента, когда и если «Северный поток — 2» начнёт работать», — заявил Альтмайер.

Как отмечается, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил, что транзит должен быть ещё и «коммерчески жизнеспособным» для поддержания работы газовой инфраструктуры страны.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с Альтмайером заявил, что «Северный поток — 2» призван оказывать политическое давление на Европу и Украину.

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