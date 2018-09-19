Альтмайер: транзит газа через Украину должен быть «существенным»

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что объём транзита российского газа в ЕС через Украину после окончания текущего транзитного контракта должен быть «существенным», сообщает РИА Новости.

«Существенный транзит газа (через Украину. — RT) должен быть гарантирован даже после истечения нынешнего соглашения и независимо от момента, когда и если «Северный поток — 2» начнёт работать», — заявил Альтмайер.

Как отмечается, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил, что транзит должен быть ещё и «коммерчески жизнеспособным» для поддержания работы газовой инфраструктуры страны.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с Альтмайером заявил, что «Северный поток — 2» призван оказывать политическое давление на Европу и Украину.