Депутат Рады рассказал о «колоссальных запасах газа» на Украине

Депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что Украина «имеет колоссальные запасы газа».

Об этом он рассказал NewsOne.

По его словам, Украина занимает третье место в Европе по объёмам запасов природного газа.

«Украина имеет колоссальные запасы газа, третьи в Европе и одни из самых больших в мире», — отметил он.

Тарута также заявил, что инвестиции и современные технологии могли бы позволить Украине стать независимой от импорта газа через пять лет, а через 7-10 лет страна могла бы начать экспортировать его и даже «опускать рыночную цену до 50%».

«Через 7-10 лет мы сможем экспортировать огромные объёмы, опуская цену газа на 40-50%. Это означает, что и все тарифы будут ниже. Это означает, что продукция наша, которая производится из газа, будет более конкурентоспособная. Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятия и человек», — заключил он.

Ранее депутат Рады Юрий Павленко заявил о возможности дефолта на Украине из-за повышения цен на газ.