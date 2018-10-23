ГосЧС Украины сообщила о локализации пожара на арсенале под Черниговом

Короткая ссылка
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сообщила о локализации пожара на арсенале в Черниговской области.
ГосЧС Украины сообщила о локализации пожара на арсенале под Черниговом
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В 18:30 22 октября руководителем тушения пожара на арсенале объявлено о его локализации», — указывается в заявлении.

В ГосЧС отметили, что за прошедшие сутки на территории шестого арсенала хранения боеприпасов и с начала текущих суток взрывов не зафиксировано.

Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов, произошёл в ночь на 9 октября. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал возможную причину происшествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить