ГосЧС Украины сообщила о локализации пожара на арсенале под Черниговом
- Reuters
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В 18:30 22 октября руководителем тушения пожара на арсенале объявлено о его локализации», — указывается в заявлении.
В ГосЧС отметили, что за прошедшие сутки на территории шестого арсенала хранения боеприпасов и с начала текущих суток взрывов не зафиксировано.
Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов, произошёл в ночь на 9 октября. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал возможную причину происшествия.