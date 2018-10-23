ГосЧС Украины сообщила о локализации пожара на арсенале под Черниговом

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сообщила о локализации пожара на арсенале в Черниговской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В 18:30 22 октября руководителем тушения пожара на арсенале объявлено о его локализации», — указывается в заявлении.

В ГосЧС отметили, что за прошедшие сутки на территории шестого арсенала хранения боеприпасов и с начала текущих суток взрывов не зафиксировано.

Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов, произошёл в ночь на 9 октября. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал возможную причину происшествия.