Послы стран G7 поддержали соглашение «стендбай» между МВФ и Украиной

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Послы стран «Большой семёрки» приветствуют новое соглашение «стендбай», достигнутое между Украиной и Международным валютным фондом.
Послы стран G7 поддержали соглашение «стендбай» между МВФ и Украиной
  • Reuters

«Послы стран «Большой семёрки» приветствуют достигнутую между МВФ и украинскими властями договорённость на уровне специалистов по новой программе в формате «стендбай», — говорится в сообщении группы поддержки Украины в рамках G7 в Twitter.

Как отмечается, это является ключевым шагом «на пути к обеспечению будущей экономической стабильности Украины и продолжению экономического роста».

Ранее стало известно, что МВФ выделит Украине $3,9 млрд в рамках программы финансирования. 

Новое соглашение «стендбай» заменит договорённости в рамках расширенного финансирования, которые истекут в марте 2019 года.

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