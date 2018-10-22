Послы стран G7 поддержали соглашение «стендбай» между МВФ и Украиной

Послы стран «Большой семёрки» приветствуют новое соглашение «стендбай», достигнутое между Украиной и Международным валютным фондом.

«Послы стран «Большой семёрки» приветствуют достигнутую между МВФ и украинскими властями договорённость на уровне специалистов по новой программе в формате «стендбай», — говорится в сообщении группы поддержки Украины в рамках G7 в Twitter.

Посли країн "Великої сімки" вітають досягнену між МВФ та українською владою домовленість на рівні фахівців щодо нової програми у форматі Стенд-бай. Ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної

стабільності України та продовження економічного зростання. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 22 октября 2018 г.

Как отмечается, это является ключевым шагом «на пути к обеспечению будущей экономической стабильности Украины и продолжению экономического роста».

Ранее стало известно, что МВФ выделит Украине $3,9 млрд в рамках программы финансирования.

Новое соглашение «стендбай» заменит договорённости в рамках расширенного финансирования, которые истекут в марте 2019 года.