В Госдуме прокомментировали подписание указа о санкциях из-за действий Украины

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа о введении санкций из-за действий Украины.

«Указ Владимира Путина — вынужденный шаг на, бесспорно, агрессивную антироссийскую политику Киева. Документ — это удар по украинскому бизнесу, который слился с действующим киевским режимом. Не по простым гражданам, хочу подчеркнуть это особо. Украинцы в большинстве своём выступают за нормальные добрососедские отношения с Россией», — пояснил Белик.

Депутат добавил, что ответные санкции «будут вводиться точечно, чтобы от их действий не страдали простые люди».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».