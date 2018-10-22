«Нафтогаз»: цена на газ для Украины после повышения останется ниже европейской

Стоимость газа для жителей Украины с учётом повышения всё равно будет ниже европейской рыночной цены, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Цена на Украине для населения ещё существенно меньше европейской рыночной цены газа, которая должна быть на Украине», — сказал Коболев на брифинге, трансляцию которого вёл украинский Пятый канал.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что газ в стране подорожает с ноября на 23,5%.

Президент Пётр Порошенко потребовал от правительства защитить малоимущие слои населения от роста тарифов.