«Нафтогаз»: цена на газ для Украины после повышения останется ниже европейской

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Стоимость газа для жителей Украины с учётом повышения всё равно будет ниже европейской рыночной цены, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
«Нафтогаз»: цена на газ для Украины после повышения останется ниже европейской
  • РИА Новости

«Цена на Украине для населения ещё существенно меньше европейской рыночной цены газа, которая должна быть на Украине», — сказал Коболев на брифинге, трансляцию которого вёл украинский Пятый канал.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что газ в стране подорожает с ноября на 23,5%.

Президент Пётр Порошенко потребовал от правительства защитить малоимущие слои населения от роста тарифов.

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