«Нафтогаз»: цена на газ для Украины после повышения останется ниже европейской
- РИА Новости
«Цена на Украине для населения ещё существенно меньше европейской рыночной цены газа, которая должна быть на Украине», — сказал Коболев на брифинге, трансляцию которого вёл украинский Пятый канал.
Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что газ в стране подорожает с ноября на 23,5%.
Президент Пётр Порошенко потребовал от правительства защитить малоимущие слои населения от роста тарифов.