На Украине заявили о срыве следственных действий по делу о «майдане»
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Об этом заявил руководитель следственного управления Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
По его словам, прокуратура направляла письмо киевским властям с просьбой перенести мемориал. Также было получено разрешение семей погибших.
Он отметил, что с июля «просьбы прокуратуры не находят отклика» в Киевской городской государственной администрации и в связи с этим «не переносится мемориал и тормозится проведение следственных действий».
«Уже через 10 дней могут начаться работы, а до настоящего времени не перенесён этот мемориал для того, чтобы мы могли действительно качественно провести качественные следственные эксперименты, которые нельзя сейчас сделать из-за того, что он мешает», — сказал Горбатюк.
В феврале грузинский снайпер обвинил украинских депутатов в причастности к убийствам на «майдане».