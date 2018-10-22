На Украине заявили о срыве следственных действий по делу о «майдане»

Сотрудники прокуратуры не могут завершить следственные действия по делу о стрельбе во время «майдана» в связи с тем, что киевские власти не переносят временный мемориал погибшим.

Об этом заявил руководитель следственного управления Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, прокуратура направляла письмо киевским властям с просьбой перенести мемориал. Также было получено разрешение семей погибших.

Он отметил, что с июля «просьбы прокуратуры не находят отклика» в Киевской городской государственной администрации и в связи с этим «не переносится мемориал и тормозится проведение следственных действий».

«Уже через 10 дней могут начаться работы, а до настоящего времени не перенесён этот мемориал для того, чтобы мы могли действительно качественно провести качественные следственные эксперименты, которые нельзя сейчас сделать из-за того, что он мешает», — сказал Горбатюк.

В феврале грузинский снайпер обвинил украинских депутатов в причастности к убийствам на «майдане».