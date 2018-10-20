Раскольники УПЦ КП назвали условие упоминания патриарха Кирилла на литургиях

Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) рассказала, при каких условиях у них будут поминать Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на литургиях.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление УПЦ КП.

«Поминовение предстоятелем УПЦ Киевского патриархата на божественной литургии имени московского патриарха среди имён предстоятелей поместных православных церквей будет возможным после признания Русской православной церковью синодальных решений Вселенского патриархата от 9—11 октября 2018 года», — сказано в решении Синода УПЦ КП.

11 октября сообщалось, что Синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.