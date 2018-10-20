В Херсоне городской совет лишил русский язык регионального статуса

Херсонский городской совет лишил русский язык регионального статуса, отменив решение 2012 года.

Об этом сообщают «Херсонские Вести».

Отмечается, что данное решение поддержали 33 из 38 депутатов.

Издание уточняет, что в Херсоне русскому языку дали региональный статус 21 августа 2012 года. Данный шаг позволял использовать русский язык в работе местных органов самоуправления.

Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области.

Политолог Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, в беседе с НСН оценил инициативу львовских депутатов.