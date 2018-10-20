В Херсоне городской совет лишил русский язык регионального статуса

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Херсонский городской совет лишил русский язык регионального статуса, отменив решение 2012 года.

Об этом сообщают «Херсонские Вести».

Отмечается, что данное решение поддержали 33 из 38 депутатов.

Издание уточняет, что в Херсоне русскому языку дали региональный статус 21 августа 2012 года. Данный шаг позволял использовать русский язык в работе местных органов самоуправления.

Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области.

Политолог Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, в беседе с НСН оценил инициативу львовских депутатов.

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