В США обвинили Россию в недостаточном содействии Минским соглашениям

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Россия не делает шагов для реализации минских договорённостей, заявила помощница госсекретаря США Кирстен Мэдисон во время визита на Украину.
В США обвинили Россию в недостаточном содействии Минским соглашениям
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«Могу только сказать, что мы вместе с вами в этом конфликте и мы надеемся, что этот конфликт, который забирает так много жизней, приносит так много страданий, закончится», — цитирует «Укринформ» дипломата.

Она отметила, что «ознакомлена с минскими договорённостями».

«И я знаю, что Россия не делает достаточно шагов для того, чтобы воплотить минские договорённости в жизнь. Но есть надежда, что этот конфликт будет завершён», — добавила она.

Ранее стало известно, что Кирстен Мэдисон посетит Украину и Данию с 17 по 23 октября. 

18 октября спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон намерен вводить санкции против Москвы «каждые месяц-два».

Позднее в Совете Федерации ответили на данные заявления США

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