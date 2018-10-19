Лукашенко заявил, что оставшиеся за границей студенты будут там людьми второго сорта

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские студенты, которые прошли обучение в других государствах и остались там жить, будут людьми второго сорта.
Лукашенко заявил, что оставшиеся за границей студенты будут там людьми второго сорта
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Вы всегда будете там чужими людьми, второго сорта. Две тысячи человек, которые получают там образование, и, может, половина из них остаётся, — это не проблема для государства. Но всё равно я как президент хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование и работали здесь», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что считает белорусское образование конкурентоспособным и востребованным в мире.

«Хорошо там, где нас нет. Это не я придумал. Это выстрадано народом. Это потому, чтобы вас туда затянуть, чтобы вы туда поехали. А там не дёшево», — отметил глава государства.

Также Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах.

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