Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах, где после первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, а после второго освоить военную специальность.

«Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даём, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что студенты будут заниматься в армии в соответствии со своей специальностью в вузе.

«Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать», — сказал президент.

Он отметил, что «после окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, будет хорошим специалистом».

По словам Лукашенко, «мужик должен уметь разговаривать с оружием».

«В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребёнка, жену, мать. Это же наша функция — защищать и умереть ради женщины. Так было всегда», — заключил президент.

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